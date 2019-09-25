“حقوق الإنسان”: مجهولون ارتدوا الزي الرسمي فضّوا الاعتصام

كشف تقرير المفوضية القومية لحقوق الإنسان، أن جهات غير معروفة ارتدت الزي الرسمي، هي التي قامت بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش يونيو الماضي.
وأوضح التقرير الذي عُرِض خلال مؤتمر صحفي أمس، أن عدد القتلى في ولاية الخرطوم وصل لـ (63)، فضلاً عن جملة ادعاءات تتعلق بالاختفاء القسري، الاغتصاب والتحرش الجنسي، إضافة للعنف الجنسي والأذى النفسي، وأكد التقرير ضرورة المقاضاة عن كل الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام.
وأوضحت رئيسة المفوضية حورية إسماعيل، أن اختصاصات المفوضية تتعلق بالرصد والتعزيز والنشر والحماية، وليست جهة عقابية أو عدلية، وأكدت أن عرض التقرير بهذا الشكل يمثل خطوة إيجابية للمفوضية حول تمليك الرأي العام كل ما تم التوصل إليه حول فض الاعتصام وانتهاكات حقوق الإنسان.
الصيحة