المُعتَقلون يُواصلون كشف ملابسات وفاة المُعلّم “أحمد الخير”

واصلت محكمة جنايات وسط أم درمان برئاسة قاضي الاستئناف الصادق عبد الرحمن أمس، مداولاتها للاستماع لأقوال شهود الاتهام في مقتل المعلم أحمد الخير بخشم القربة، والتي يواجه الاتهام فيها (41) من عناصر جهاز المخابرات العامة.
وقال أحد المعتقلين مع المرحوم، ويدعى عبد الله أبو القاسم للمحكمة، إنه تعرض لفشل كلوي نتيجة التعذيب على يد المجموعة نفسها، وأضاف بأن المتهمين اعتقلوه من داخل منزله ونقلوه لمكاتب الأمن بخشم القربة وعند وصوله وجد مجموعة من المعتقلين بينهم المرحوم أحمد الخير الذي كان في حالة سيئة ولا يستطيع الحديث حتى إنه ردّ عليه بصعوبة ليخبره بأنهم ضربوه.
وكشف أنه بعد التعذيب أجبروهم على الصعود إلى عربتهم للتحرك إلى كسلا وعند وصولهم أبلغهم بأنه مريض وكان يتقيأ باستمرار فنقلوه للمستشفى ليخطرهم الاختصاصي بأنه مصاب بضمور في الكلى، وفي اليوم الثاني سمع بأن المعلم توفّي.
وتعرّف الشاهد الـسابع على المتهمين الذين ضربوا المرحوم في طابور الشخصية، ونفى وجود خلافات بينه وبين جهاز الأمن.
الصيحة