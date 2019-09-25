فجوة كبيرة في كادر التمريض بالعاصمة السودانية

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، يوم الأربعاء، عن عجز في كوادر التمريض قوامه 38 ألف ممرضاً، بينما بلغ عدد الكوادر العاملة في المستشفيات 35 الف كادر تمريض، عازية ذلك إلى توقف المدارس المصاحبة لفترة تجاوزت الـ (10) سنوات.
وشدد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. بابكر محمد، لدي مخاطبته حفل استقبال الطلاب الدفعة الثانية بمدرسة العلوم الصحية بأم درمان من المساعدين الطبيين وكوادر التمريض والبالغ عددهم 378 طالب وطالبة، و120 من المساعدين الطبيين؛ شدد على أهمية دور المساعدين الطبيين وكوادر التمريض في المؤسسات الصحية، مشيراً إلى استمرارهم في رفد المؤسسات الصحية بالكوادر المدربة ويعملون على سد النقص.
وكشف عن جاهزية 34 مركزاً صحياً للافتتاح، مضيفاً أنهم في حاجة إلى توفير كوادر التمريض.
باج نيوز