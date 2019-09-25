عائشة موسى تلتقي بوفد تحالف النساء السياسيات

اطلعت الأستاذة عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي على رؤية تحالف النساء السياسيات فيما يتعلق بالراهن السياسي ومعاش الناس وقضايا السلام والنزوح.
جاء ذلك لدى لقائها اليوم بالقصر الجمهوري بوفد التحالف، حيث أوضحت عضو الوفد الأستاذة انتصار أحمد العقلي فى تصريح صحفي أن اللقاء ناقش موضوع توفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الخبز والوقود ومحاربة الغلاء فضلا عن مناقشة موضوع تعزيز مسيرة السلام ومعالجة آثار الحرب المتمثلة في النزوح وحماية النساء والفتيات النازحات.
و أبانت أن عضو مجلس السيادة وجهت بالاهتمام بتدريب وتأهيل المرأة من أجل تمكينها من القيام بدورها على الوجه الأمثل وأوضحت أن وفد تحالف النساء السياسيات قدم التهنئة للأستاذة عائشة موسى بمناسبة اختيارها عضوا في مجلس السيادة.
سونا