النائب العام يشيد بالجهاز القضائي بشمال كردفان

تفقد مولانا عبد الله أحمد عبد الله النائب العام المكلف ، رئاسة الجهاز القضائي بولاية شمال كردفان يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية.
و قدم مولانا صلاح الدين علي رئيس الجهاز القضائي بالولاية نبذة تعريفية عن الجهاز وما يقوم به من عمل في كافة المحاور، مشيرا إلى التنسيق بين الأجهزة العدلية بالولاية لتحقيق العدل بين كافة مجتمعات الولاية، متطرقا إلى الانتشار الواسع للمحاكم في محليات الولاية المختلفة.
من جانبه أشار الأمين العام لحكومة الولاية للتعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والعدلي بالولاية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز العدلي تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية، متطرقا إلى جملة من القضايا فيما يتعلق بالنزاعات حول موقع المراعي والزراعة مما يتطلب وجود قانون اتحادي موحد في هذا الإطار.
إلى ذلك أكد مولانا عبد الله أحمد النائب العام أن الزيارة تجيء للاطمئنان على سير العمل، مضيفا أن الجهاز القضائي يقوم بأدوار كبيرة في تحقيق العدل بشفافية وفق الإجراءات القانونية.
وقام النائب العام بزيارة إلى الإدارة القانونية بالولاية واستمع إلى شرح من رئيس الإدارة عن الأدوار التي تقوم بها الإدارة في مجال العمل القانوني والعدلي بالولاية، ولفت إلى العلاقات التنسيقية وتكامل الأدوار بين النيابة العامة ووزارة العدل في تحقيق العدالة.
واختتم زيارته بزيارة لرئاسة النيابة العامة بالولاية حيث اطلع على مجمل الأوضاع وما تقوم به من إجراءات قانونية، وعقد لقاء مع المستشارين والعاملين بالنيابة.
سونا