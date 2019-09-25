مؤكدا تواصله مع ضباط بالجيش.. محمد علي: السيسي يستخدم الإرهاب فزاعة للغرب والمصريين

جدد الممثل والمقاول المصري محمد علي دعوته إلى التظاهر يوم الجمعة القادم للمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو عزله عبر الجيش.
ودعا علي في مقطع فيديو حديث بثه مساء اليوم الأربعاء إلى نزول المصريين بكثافة في كل المحافظات، مؤكدا أن قوات الأمن لا تستطيع مواجهة الشعب المصري بأكلمه، ومستشهدا بهروب الشرطة أمام المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وأكد أن العديد من ضباط الجيش يتواصلون معه، مستدركا “لكنّ قادة كبارا يضغطون عليهم دفاعا عن مصالحهم الشخصية”.
وتشهد الشوارع المصرية حالة استنفار للأجهزة الأمنية بسبب انتشار الدعوة إلى التظاهر تحت عنوان “ثورة شعب”. كما شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق نشطاء وسياسيين بارزين.
واعتبر محمد علي أن السيسي يستخدم مصطلحات الإسلام السياسي والإرهاب فزاعة لاستمرار الدعم الغربي، مضيفا أن السيسي يتاجر فقط بهذه البضاعة، سواء أمام الغرب أو المصريين.
وخلال لقائه بنظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حذر السيسي من خطورة “الإسلام السياسي” على المنطقة، وذلك ردا على سؤال الصحفيين حول المظاهرات التي اندلعت ضده خلال الأيام الماضية.
وتساءل علي هل مليارات المساعدات الموجهة لمحاربة الإرهاب تصرف فعلا على الجيش الذي يعاني من الجماعات المسلحة، أم على بناء القصور والاستراحات؟ مخاطبا السيسي “لماذا تبني قصورا جديدة؟ وهل مصر بحاجة إلى عاصمة إدارية جديدة”.
الجزيره