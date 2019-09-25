البنك الدولي يعد بالمساعدة لتنفيذ الحماية الاجتماعية

كشف د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن تخطيط وزارته لزيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم والصحة في موازنة العام المالي 2020م، وذلك في سياق برنامج الحكومة النهضوي الرامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفقر.
فيما وعد البنك الدولي بمساعدة حكومة السودان لتنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الفني المطلوب لمساندة جهود الحكومة في المجال المذكور وتعزيز فرص استفادة السودان من تجارب الدول الشبيهة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. وتمّ التفاكر ـ في الاجتماع الموسّع الذي انعقد بوزارة المالية اليوم بمشاركة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ وبعثة البنك الدولي ـ حول خطة الحكومة لتحقيق السلام والتنمية وتحقيق الأمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وتمّ التوافق على أهمية دور البنك الدولي ومساعداته لمساندة تنفيذ خطة الحكومة وبرنامج الحماية الاجتماعية.
سونا