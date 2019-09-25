وزيرةالتعليم العالي تنفي ما ورد حول الانتدابات

أكدت بروفيسور انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي إصدارها قرارا بإنهاء انتدابات 9 من اساتذة الجامعات كانوا يشغلون مواقع إدارية بالوزارة، ونفت أن يكون من بينهم نافع علي نافع أو إبراهيم احمد عمر كما روجت وسائط التواصل الاجتماعي.
واستنكرت الوزيرة تأليف البعض لقرارات وتصريحات ونسبتها إليها، مشيرة الى ان التصريحات الرسمية للوزارة تكون عبر الناطق الرسمي لمجلس الوزراء او عبر إدارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة ومواقعها الالكترونية الرسمية، ودعت الوسائط الاعلامية الى تحري الدقة والمصداقية بشأن اخبار الوزارة وتصريحات قيادييها، مشيرة الى ان الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يسيئون إليها عبر تلفيق الأخبار.
سونا