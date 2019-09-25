تقديم الوجبة المدرسيةالمجانية للتلاميذ بالفاشر

وقف الامين العام لحكومة ولاية شمال دارفور محمد ابراهيم عبدالكريم صباح اليوم يرافقه امين الصندوق القومي لدعم الطلاب بالولاية عمرعجبنا سعدان على مشروع الوجبة المدرسية المجانية المقدمة من الصندوق القومي لدعم الطلاب والتلاميذ بمرحلة الأساس. حيث تفقد الوفد مدرسة الام الاساسية بنات واستمع الى تنوير من مديرة المدرسة حول سير الدراسة ومشروع الوجبة والتحديات التي تواجه سير العمل واشارت مديرة المدرسة الى ان مشروع الوجبة المدرسية قد اسهمت في استقرارالعملية التعليمية بالولاية بجانب اسناد الاسر الفقيرة عبر توفير الوجبة للتلاميذ.
ومن جانبه اكد الامين العام لحكومة الولاية حرص الحكومة على تهيئة البيئة المدرسية وتوفير الكوادر وخدمات المياه والاجلاس والكتاب ودعم الوجبة المدرسية، مشيدا بالمجهودات الكبيرة للصندوق القومى لدعم الطلاب وشركائه فى دعم وتوفير الوجبة المدرسية المجانية لعدد من المدارس بمدينة الفاشر. فيما أوضح أمين الصندوق القومي لدعم الطلاب بالولاية أن مشروع الوجبة المدرسية المجانية يهدف الى اسناد العملية التعليمية لمرحلتى الاساس والثانوي لعدد من المدارس بمحلية الفاشر مبينا ان المشروع جاء بمساهمة من عدد من الشركاء من المنظمات الوطنية والاجنبية، مؤكدا حرص الصندوق على تغطية جميع مدارس الولاية.
سونا