وزارةالصحة بشمال دارفور: استمرار تدفق أدوية الملاريا

أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور أنها قد تسلمت خلال الفترة الماضية حصتها كاملة من الأدوية المخصصة للولاية من الإدارة العامة للإمدادات الطبية الاتحادية لمجابهة أمراض فصل الخريف بما فيها الملاريا التي انتشرت مؤخرا بالولاية بصورة ملفتة ، مؤكدة أن انتظام تدفقات تلك الأدوية والتي جاءت استجابة لتقارير إدارة الإمدادات الطبية بالولاية قد مكنت الوزارة من التصدي وبكل نجاح لحالات الإصابة بالملاريا عبر مؤسساتها الصحية المنتشرة بالولاية والبالغ عددها ٣٣٣ مؤسسة والتي يعمل بها ويديرها أكثر من ٢ ألف من الاختصاصيين ونوابهم وأطباء الامتياز و المساعدين الطبيين والممرضين واختصاصيي المعامل وضباط وشركاء الصحة .
وقال المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الدكتور سليمان آدم إدريس في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر اليوم بحضور مديري إدارات الطوارئ ومكافحة الملاريا والإمدادات الطبية وتعزيز الصحة والطب العلاجي والمعامل ، قال إن وزارته عبر إداراتها المختلفة ظلت تعمل كغرفة طوارئ وعلى مدار الساعة لمتابعة الموقف وإعداد التقارير وتوفير المعينات اللوجستية كافة التي تمكن المؤسسات والمرافق الصحية من القيام بدورها في توفير العلاج لمرضي الملاريا ،مشيرا إلى أن الوزارة قد قامت بفتح عدد من النوافذ المؤقتة المتحركة والتي قال إنها مازالت تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى مما أدى إلى تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية ،مبينا أن نسب حالات التردد على المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانت (٤٨% ،٣٦% ،٦٢% ) على التوالي .
وعزا المدير العام لوزارة الصحة ارتفاع نسبة الاصابة بالملاريا في الأسبوع الأخير إلى أن الفترة الممتدة من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس إلى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر تمثلان ذروة موسم انتشار مرض الملاريا ولكنه اكد أن الاصابة قد أخذت في الانحسار من واقع التقارير التي ترد من المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز المؤقتة وقال د. إدريس إن عدم إعلان ولاية شمال دارفور منطقة كارثة طبية تعود إلى أن الملاريا تعد من الأمراض المستوطنة التي تنشط في مواسم الخريف بسبب زيادة توالد الباعوض وأن جميع الحالات التي وصلت إلى مراكز العلاج قد شفيت تماما ،مضيفا كذلك أن جملة حالات الوفيات خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد بلغت ٨ حالات برغم كثافة أعداد المرضى وعبر د إدريس عن إشادته بجميع العاملين بوزارة الصحة والشركاء لما بذلوه من مجهودات كبيرة أدت إلى تخفيف وطأة الملاريا.
من جهته قال مدير إدارة الإمدادات الطبية بالولاية أبوبكر الحاج إن كميات الأدوية التي تسلمتها إدارته خلال الأسبوع الماضي وحدها تكفي لعلاج ٧٢ ألف مريضا بالملاريا ،مبينا أن جميع الأدوية التي تتسلمها إدارته يتم توزيعها على مختلف محليات ووفقا لحوجتها حتى لا يحدث فراغ أو شح في الأدوية .
وتحدث في المؤتمر الصحفي مديرو إدارات الطوارئ والمعامل وتعزيز الصحة والطب العلاجي وإدارة مكافحة الملاريا مستعرضين جهود إداراتهم الوقائية والعلاجية للتصدي للملاريا.
سونا