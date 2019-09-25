رئيس الوزراء يلقي بيان السودان بالجمعة

يلقي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بيان السودان امام الجمعية العامة للامم المتحدة بعد غد الجمعة يوضح من خلاله رؤية الحكومة للفترة الانتقالية. كما يشارك حمدوك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها تلك الخاصة بالسودان والتي ستستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة. وكان رئيس الوزراء قد شارك في افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين يوم الثلاثاء وبحضور قادة وزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذين دعوا في مداولاتهم إلى تعاون دولي مشترك للتغلب على التهديدات والتحديات المشتركة، معتبرين أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي من المهام الكبرى التي يجب التعامل معها عبر التعاون متعدد الأطراف. جدير بالذكر ان عدداً من رؤساء الدول بجانب الامين العام للامم المتحدة عبروا عن ارتياحهم بالتغيير السلمي والتحول الذي حدث في السودان، حيث اشاد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه في السودان عبر الحوار وانه نموذج يجب ان يحتذى، ودعا كل من الرئيس المصري وامير قطر لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
هذا وتكتسب مشاركة السودان أهمية خاصة تتاح من خلالها الفرصة لشرح التطورات الاخيرة والدور المرتجي من المجتمع الدولي في دعم جهود السودان لترسيخ أسس الديمقراطية والسلام والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وهي الأهداف التي يتوخي وفد السودان الحرص علي تحقيقها خلال مشاركته في هذه الدورة التي تدشن عودة السودان للاسرة الدولية .
سونا