تأسيس مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان

شهد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم مراسم التوقيع على تأسيس مكتب بالسودان لمفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
حيث وقع عن الجانب السوداني وزيرة الخارجية الأستاذة /أسماء محمد عبدالله فيما وقع عن جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة/ ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الانسان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في تصريحات عقب مراسم التوقيع التزام السودان بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقال إن أولى اولويات الحكومة الانتقالية هي تنزيل شعار الثورة حرية، سلام وعدالة على ارض الواقع ،موضحا أن زيارته لنيويورك ومشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي بهدف اطلاع قادة العالم بأن السودان الذي غاب طويلا عن المحافل الدولية يعود الآن ليحتل دوره ومكانه القيادي والريادي بين الدول.
سونا