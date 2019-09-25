الضي يوجه الولايات بتقديم تصور لشكل الحكم

وجه الأستاذ يوسف آدم الضي وزير وزارة الحكم الاتحادي، ولاة الولايات بتقديم تصور للمؤتمر الدستوري حول شكل الحكم.
وأشار لدى ترؤسه اليوم بوزارة الحكم الاتحادي اجتماع ولاة الولايات التعارفي ، أشار إلى أهمية إيجاد نظام مثالي للحكم غير مترهل وتقديم مقترحات لإدماج أو إزالة بعض المحليات.
ونادى الضي بتعزيز دور الضابط الإداري وأن يتم التشاور حول هل نحن محتاجون لمعتمد، مضيفاً أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يحدد شكل الحكم إما عبر الأقاليم أو الإبقاء على النظام الفيدرالي.
وأكد أهمية أن تلعب مؤسسات الدولة دورها في محاربة الفساد وتفعيل ملفات الفساد والقبض على المفسدين لقطع دابر الفساد.
سونا