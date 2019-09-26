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جرائم وحوادث

2019/09/26

2019/09/26


محاكمة سائق ركشة بانتحال صفة الموظف العام



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اوقعت محكمة بلدية سوق بحري امس عقوبة الغرامة “5” آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة “3” اشهر وذلك في مواجهة سائق ركشة ادانته المحكمة بانتحال صفة قوات الدعم السريع بارتداء زي يخصه.

وتعود التفاصيل على خلفية ان الشرطة كانت قد اشتبهت في المتهم وبتوقيفه وجدت المتهم يرتدي زياً عسكرياً, و وبحسب صحيفة آخر لحظة وبالتحري معه لم يثبت ان لديه بطاقة عسكرية.

وتم اقتياده الى قسم الشرطة ببحري, ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة “93” من القانون الجنائي المتعلقة بانتحال صفة الموظف العام.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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