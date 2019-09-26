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جرائم وحوادث

2019/09/26

2019/09/26


القبض على (18) تاجر عملة بالخرطوم



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ألقت قوات الأمن الاقتصادي القبض على (18) تاجر عملة بينهم تجار معروفين بالعاصمة أمس، وذكرت مصادر أن الأمن الاقتصادي شن حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالعملات الحرة خارج النظام المصرفي.

وأوقفت الحملات (18) تاجراً وسمساراً للعملات، بينهم تجار عملة معروفين بالخرطوم.

ونقلت المصادر أن السلطات ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية ومحلية تم ضبطها وتحريزها معروضات. وفي منحى قريب، كشفت مصادر متطابقة عن توقيف سلطات مطار الخرطوم لمسافر بحوزته (20) ألف دولار و(18.500) ريال سعودي بجانب (100) جنيه استرليني، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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