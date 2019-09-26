السيادي يناقش عددا من قضايا جنوب دارفور

وجه مجلس السيادة بضرورة مراجعة حصة ولاية جنوب دارفور من الوقود والدقيق في ظل تزايد عدد السكان، فضلا عن أهمية وجود مخزون إستراتيجي لمجابهة الأزمات. وبحث الاجتماع الذي عقد بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القضايا الأمنية والخدمية والأحداث التي حدثت بمدينة نيالا في اليومين الماضيين . وقال عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية إن إجتماع مجلس السيادة ناقش عدداً من القضايا في أول إجتماع له خارج ولاية الخرطوم بنيالا وذلك لأهميتها الاستراتيجية وأنها تأتي ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان والنشاط التجاري، بالإضافة إلى الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين. وأوضح الفكي أن الاجتماع ناقش أيضا عدداً من القضايا الأمنية المرتبطة بالسلع الإستراتيجية والاستهلاكية بالولاية . وتشير (سونا) إلى أن الاجتماع حضره بالإضافة إلى أعضاء مجلس السيادة وزير الداخلية ووزير الحكم الاتحادي والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمدير العام لجهاز المخابرات والمدير العام لقوات الشرطة ووالي ولاية جنوب دارفور.
سونا