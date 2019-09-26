الهام تلتقي ممثلة الأمين العام للعنف الجنسي

التقت الهام شانتير الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية ببراميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للقضاء على العنف الجنسي في مناطق النزاع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وذلك على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتّحدة.
تطرق اللقاء للتطورات الإيجابية بالسودان ودور المرأة والشباب في نجاح الثورة السودانية، والتوقيع على إتفاقية فتح مكتب لحقوق الإنسان بالسودان باعتباره خطوة إيجابية لتعزيز الحقوق والحريات.
كما ناقش اللقاء الاتفاق على توقيع إطار مشترك للتعاون بين الحكومة السودانية ومكتب الممثلة الخاصة للقضاء على العنف الجنسي في المناطق المتضررة من النزاع.
ودعت الممثلة الخاصة الحكومة السودانية للتوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالمرأة كاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) وبروتوكول مابوتو .
وأشارت إلى تنسيق مكتبها مع مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن تحت بند المرأة والأمن والسلام وكذلك وحدة الأمم المتحدة للمرأة، بما يساهم في تمكين المرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها.
رحبت شانتير بمقترحات الممثلة الخاصة بخصوص التوقيع على إطار التعاون المشترك ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلى العمل على تمكين المرأة وحمايتها بالتنسيق مع مكتبها والجهات المعنية الأخرى.
سونا