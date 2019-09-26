توجيه بقفل الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

وجه مجلس السيادة بقفل الحدود بين السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى.
وقال عضو المجلس والناطق الرسمي محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور اليوم، إن الاجتماع وجه بقفل الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى لأسباب أمنية عديدة ومنع تهريب العربات. وأبان أن الموجودة الآن تبلغ حوالي مائة عربة مضيفا أنها خصم على دخل البلاد من الجمارك وعلى الوقود في ظل وجود شح في النقد الأجنبي وغيره . وأكد أن الاجتماع وجه بمعالجة العربات الموجودة وقفل الحدود ومنع دخول أي عربات أخرى، كما وجه بقفل هذا الملف بصورة نهائية ومصادرة أي عربة تأتي بعد ذلك.
سونا