إثيوبيا: العلاقات مع السودان متطورة

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية داوانو خضر تطور العلاقات الإثيوبية السودانية، واصفاً إياها بالقوية والمتطورة في جميع المجالات.
وأشار لدى مخاطبته أعمال المؤتمر الاقتصادي السوداني الإثيوبي المشترك الذي انطلق اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن الاستثمارات السودانية في إثيوبيا تحتل المرتبة الرابعة بعد الصين والهند وتركيا ولفت إلى أن هناك 400 مستثمر سوداني تلقوا تراخيص استثمار تجارية، فيما تعمل 100 شركة سودانية حاليا في إثيوبيا.
ومن جانبه أكد سفير إثيوبيا لدى السودان، شفراو جارسو، أهمية انعقاد المنتدى لتبادل الأفكار حول تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأضاف السفير أن الروابط التاريخية بين الشعبين قوية ومتجذرة، وأشار إلى أن بلاده تعمل على جذب المستثمرين من جميع دول العالم بخلق بيئة استثمار مناسبة وتوفير مجمعات صناعية للمستثمرين الراغبين بالانخراط في هذا المجال.
ولفت الانتباه إلى أن إثيوبيا والسودان يعملان على استغلال إمكانياتهما من أجل تعزيز التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.
إلى ذلك أشاد المفوض بالسفارة السودانية في إثيوبيا، خالد محمد عثمان، بالعلاقات التاريخية بين السودان وإثيوبيا ونوه إلى أن الشعبين تربطهما علاقات تاريخية وثقافات مشتركة، وأضاف أن الملتقى سيعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والمنفعة بينهما، ودعا رجال الأعمال الإثيوبيين للاستثمار في السودان.
وأكد التزام السفارة السودانية في أديس أبابا بتذليل وحل جميع مشاكل المستثمرين السودانيين في إثيوبيا المتعلقة بتحويلات الأرباح وتوفير الأراضي.
ومن المتوقع أن يوفرالمنتدى منصة بارزة لرجال الأعمال في البلدين للارتقاء بالأعمال. ويتضمن المنتدى عدة مناشط أبرزها، عروض من وزارة التجارة وهيئة الصناعة والاستثمار الإثيوبية، بالإضافة إلى جلسات مشتركة للقطاع الخاص بين الغرفة التجارية الإثيوبية ورجال الأعمال السودانيين، ومائدة مستديرة لأصحاب المصلحة.
سونا