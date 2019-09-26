بدء فعاليات المنتدى السوداني الإثيوبي بأديس أبابا

(موفد سونا)- بدأت صباح اليوم فعاليات منتدى الأعمال السوداني الإثيوبي بفندق Sheraton hotel بالعاصمة الإثيوبية بأديس أبابا والذي ينظمه مجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك خلال الفترة من 26 – 28 سبتمبر بحضور وزير المالية الإثيوبي محمود درير والقائم بأعمال سفارة جمهورية السودان أنس الطيب الجيلاني والسفير الإثيوبي بالخرطوم شفيروجارسو ومسئول الغرفة التجارية الإثيوبي أوتو تمسان تلهان ومسئول غرفة الأعمال الاستثمارية .
ويأتي المنتدى ضمن فعاليات البرنامج المصاحب لمبادرة “شكراً إثيوبيا” لدورها ورعايتها في نجاح المفاوضات التي أدت إلى إتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية وتحقيق الاستقرار بالبلاد .
ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين من الجانبين السوداني والإثيوبي من القطاعات الاقتصادية الرسمية والخاصة ورجال الأعمال بالبلدين .
ويتضمن برنامج المنتدى تقديم عدد من الأوراق العمل المتخصصة في الشأن الاقتصادي ومعرض مصاحب يبرز إمكانيات البلدين الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة .
جدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين البلدين
سونا