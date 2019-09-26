نافذون في المؤتمر الوطني يعرضون سياراتهم للبيع

كشفت جولة صحفية بدلالة الخرطوم للسيارات عن ظهور سيارات فخمة معروضة للبيع. وكشف تجار تطابقت رواياتهم عن هوية أصحاب السيارات، وقالوا إنهم قيادات من حزب المؤتمر الوطني، عرضوا سيارات فخمة من أحدث الموديلات، إلا أنها لم تجد قبولاً من المواطنين لارتفاع أسعارها وضخامة حجمها. وأضافوا: (الزبائن يفضلون شراء السيارات الصغيرة لسهولة تداولها وانخفاض أسعارها).
واستفسرت الانتباهة أون لاين _ أحد التجار عن كيفية تأكدهم بأن السيارات تتبع لمنسوبي المؤتمر الوطني، وأكد أنهم يقومون بفحص أية عربة تدخل للدلالة فحصاً دقيقاً وخلال عمليات الفحص عثروا على بعض الأوراق والبطاقات المتناثرة عليها شعار المؤتمر الوطني، كما أن البطاقات حوت صور وأسماء لشخصيات عرفت بالانتماء للحزب.
الخرطوم (كوش نيوز)