منتجو الألبان في السودان: قطاع الأبقار مهدد بالانقراض

دق منتجو قطاع الالبان ناقوس الخطر عن مخاطر وشيكة تهدد القطاع بالانقراض وكشفوا عن حالات نفوق تصل بين 60 إلى 80% وسط العجول الصغيرة وتوقع انقراضها خلال سبع سنوات تماما .
وشكا المنتجون خلال تنوير باتحاد اصحاب العمل يوم الخميس من ارتفاع تكلفة الانتاج واكدوا أن 50% من المنتجين واجهوا خسارة كاملة.
واعلن امين غرفة مصدري اللحوم خالد المقبول عن فجوة 14مليون طن في الاعلاف، وطالب بضرورة وضع مصفوفة عن القطاع واوضاعه بجانب انشاء صندوق مخاطر للقطاع .َويخضع سوق الحليب بالسودان لقانون العرض والطلب دون الأخذ في الاعتبار كلفة الأنتاج.
يذكر أن سوق الحليب تتخلله الموسمية وفق ما ورد في ورقة (الألبان التحديات والحلول) حيث يتوفر الحليب في الفترة ما بين نوفمبر وحتي مايو بينما تحدث الندرة من يونيو وحتى أكتوبر لاسباب فسيولوجية ” التقدم في الحمل“.
واشارت الورقة الي العوامل المناخية وتأثيرها علي أسعار الحليب, فموسم الندرة يتخلله الخريف الذي يؤثر على إتاحة الغذاء كما يقطع إمداد الحليب من المناطق المتاخمة لعواصم الولايات، بالاضافة إلى النزوح الى العاصمة من الأطراف زيادة على الطلب في الحليب ومنتجاته و الذي أدى زيادة الطلب على العلائق وبالتالي ارتفاع التكلفة.
كما ابانت الورقة أن زيادة الطلب على الحليب أدت الى زيادة الأسعار وتضاعفت خمسة أضعاف و لكن أسعار الأعلاف المركزة تضاعفت ثماني مرات اما الأعلاف ”أبو سبعين“ فتضاعفت 11 ضعفا.
الخرطوم 26-9-2019(سونا)