جهود لمعالجة مشكلة غاز المخابز بشمال كردفان

وقفت آلية متابعة السلع والخدمات بالولاية في اجتماعها الدوري بقاعة أمانة الحكومة، على موقف تدفق السلع والخدمات والجهود الجارية لمعالجة مشكلة غاز المخابز بالإضافة إلى حجم المحطات العاملة في توزيع الوقود الخدمي كما وقفت الآلية على الوضع الصحي بالولاية.
وأشار ضباط القطاعات بمدينة الأبيض إلى النقص في غاز المخابز مما يتطلب وضع معالجة لها حتى تتمكن المخابز من توفير الخبز للمواطن.
وقد دعا الأستاذ قاسم جار النبي رئيس هيئة تطوير ونظافة الولاية إلى تكثيف الجهود لتوفيراحتياجات المواطن والاهتمام بحملات النظافة وإصحاح البيئة، ولفت مدير المؤسسة السودانية للنفط إلى عدد من الاتصالات فيما يتعلق بتوفير غاز المخابز بالولاية.
سونا