ماذا قال حمدوك عن الثورة السودانية في خطابه بنيويورك؟

قال دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إن ثورة الشعب السوداني أعادت بناء وترميم قيم التعايش الانساني والتمازج الاجتماعي ، واغلقت ثلاثة عقود مقيتة من القمع والقهر والتمييز والاحتراب بين بناته وابنائه وكتبت فصلا مجيدا في كتاب التاريخ حروفه الارواح ومداده التضحيات والمهج.
واوضح في خطابه اليوم امام اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، انه منذ ديسمبر الماضي ظلت بنات وابناء الشعب السوداني يواجهون بشجاعة منقطعة النظير وبصدور عارية احد اعتي انظمة البطش والارهاب في تاريخ العالم عُزلاً من اي سلاح الا تمسكهم بسلمية ثورتهم ووحدتهم وعزيمتهم علي العبور الي ضفة المستقبل.
واضاف ” اذا كانت الثورة الفرنسية الكبري قد وضعت شعارها حرية اخاء مساواة هدفا لتحرر الشعوب منذ القرن الثامن عشر فان ثورة الشعب السوداني في القرن الواحد والعشرين أتت وأطلقت شعارها حرية سلام وعدالة وكانها تجدد مبادئ تلك الثورة العظيمة ولتحرر الشعب السوداني من قيود القمع وامتهان الكرامة ليبني وطنه وليسهم مع شعوب العالم في بناء عالم سعيد يسعنا جميعا ويليق بالجنس البشري وضميره الانساني في كل مكان.
وقال حمدوك ان الدعم المباشر من المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) بجانب الاشقاء في اثيوبيا ومصر وجنوب السودان وتشاد والمملكة العربية السعودية والامارات ساهم في جعل انتصار ثورة الشعب السوداني ممكنا.
صحيفة الإنتباهة