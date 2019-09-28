اعلن الاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة عن تأجيل قيام مؤتمر الصمغ العربي المقرر عقده فى اكتوبر بالخرطوم ليعقد في موعد يحدد لاحقا فيما بعد نسبة للظروف التي مر بها السودان والتي ادت الى تشكيل الاجهزة السيادية والتنفيذية مؤخرا بالدولة ولمزيد من إحكام الترتيبات والتنسيق بصورة افضل. واشار في تعميم (صحفى) الى أن الوزارة شرعت بالتنسيق مع وزارة الخارجية في التواصل مع الشركاء الرئيسيين للمؤتمر ومنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد والشركاء من المنظمات والاتحاد الافريقي والدول المنتجة والمستهلكين لسلعة الصمغ العربي لافادتهم بالتأجيل المؤقت لقيام المؤتمر والاتفاق معهم على المواعيد الجديدة خلال هذا العام . ولفت الوزير الانتباه الى تشكيل لجنة جديدة تضم كافة اصحاب المصلحة والمعنيين وستعمل هذه اللجنة على مواصلة الجهود التى بذلتها اللجنة السابقة والبناء على ما تم انجازه. واكد الوزير أهمية قيام المؤتمر العالمي للصمغ العربي بالخرطوم لتطوير انتاج سلعة الصمغ بالسودان كمحور من محاور التنمية المستدامة وللقضاء على مكافحة الفقر والتصحر من خلال الاهتمام بمصلحة المنتجين وزيادة القدرة التنافسية للسلعة من خلال ايجاد نوافذ جديدة للتسويق العالمي على اشراك العلماء الوطنيين لبلورة الرؤى والافكار في جلب تكنلوجيا جديدة وجذب مستثمرين
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