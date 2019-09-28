الحدودالسودانية التشادية تحت سيطرة وتأمين الدعم السريع

اعلن العميد موسى حماد قائد الدعم السريع بغرب دارفور أن الحدود السودانية التشادية البالغة حوالي 600 كلم تقوم قوات خاصة من الدعم السريع بحمايتها وتأمينها تماما .
وقال إن هذه القوات تمكنت من منع تهريب الفي لتر بنزين يوم الخامس والعشرين من سبتمبر للخارج .
وابان أن قوات الدعم السريع بالمنطقة تقوم بأعمال مراقبة الحدود والتدخل واعمال الطوارئ ، واضاف هناك مجموعة متنقلة من قوات الدعم السريع على متن 486 مركبة مجهزة تقوم بمراقبة الحدود .
وقال العميد موسى إن الدعم السريع تقوم يوميا بمنع مثل هذه الحالات التي يقوم بها المهربون والتجار، مؤكدا انهم يستخدمون العديد من الحيل ، موضحا أن كميات الوقود التي تم ضبطها سيتم تسليمها لسلطات غرب دارفور ويتم فتح بلاغات في مواجهة الذين تم القبض عليهم توطئة لتقديمهم لمحاكمات عادلة ، وطبقا لاقوال العميد موسى فإن التجار يقومون بشراء البنزين المدعوم وتخزينه ثم يباع في السوق الاسود بالتهريب ، بينما هناك صفوف امام طلمبات الوقود .
وندد الخبير الاكاديمي الدكتور أسامة محمد سعيد بمحاولات تخريب الاقتصاد التي يقوم بها ضعاف النفوس والمتمثلة في تهريب الوقود والسلع لدول الجوار ودعا الدولة للاضطلاع بدورها في حماية وحراسة الحدود وتأمينها وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين لايقاف مثل هذه الممارسات .
سونا