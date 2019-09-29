دفاع البشير يطلب إضافة شهود جدد

رفضت المحكمة طلبين لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير يتمثلان في تلاوة ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وسماع رده عليها بجانب توضيح التهم التي وجهت للمتهم تحت طائلة المادة (6/ج) و(7) من قانون الثراء الحرام لأنها جاءت مطلقة وغير محددة المعالم ولم توضح التهمة المبلغ الذي أثرى به المتهم ثراءً حراماً، في وقت وافقت فيه المحكمة على طلب هيئة الدفاع بإضافة شهود دفاع جدد.
وقال شاهد الدفاع ممثل المراجع العام النور مكرم ويشغل مدير إدارة بالديوان في جلسة محاكمة البشير أمس، إن الهبات والمنح والدعومات يجب أن تدخل في الحساب العام لوزارة المالية ولا يتم التصرف فيها إلا عبر المالية، مشدداً على أن دخولها عبر أي طرق أخرى تكون مخالفة لقانون الإجراءات المالية للعام 2007م وتعتبر أموالا مجنبة، وأكد أن جميع الأموال التي يتم تحصيلها خارج وزارة المالية تعتبر أموالا مجنبة، مشيراً إلى أن لدى رئاسة الجمهورية حسابان بالنقد الأجنبي والمحلي ببنك السودان المركزي.
الخرطوم:ايات فضل
صحيفة السوداني