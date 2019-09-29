الحريةوالتغيير:السلام وإيقاف الحرب تحديات تواجه الحكومة

أكد القياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير بولاية شمال دار فور، محمد إبراهيم نكروما ودكتور الختيم محمد يوسف أن أهم التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد تتمثل في وقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، بجانب إعادة السودان للأسرة الدولية، والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية، أكدا خلال مخاطبتهما الندوة السياسية التي نظمتها مبادرة شباب حي المعهد (ا) بالفاشر مساء أمس، ضرورة تطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية بالإضافة إلى إنهاء كافة مظاهر التمييز المؤسسي والاجتماعي ضد المرأة تعزيزا لدورها الطليعي، وترحما على أرواح الشهداء، وتمنيا الشفاء للجرحى وعودة المفقودين .
وفي السياق ذاته طالب ممثل شباب الحي الأستاذ مصطفى محمد أحمد الصديق، الشباب بضرورة وحدة الصف والتكاتف والعمل من أجل مصلحة الوطن الكلية وتجاوز الصغائر إلى جانب المحافظة على مكتسبات الثورة السودانية الظافرة والقاصدة نحو الحرية والسلام والعدالة، ووجه الدعوة لشباب النظام السابق بالرجوع لرشدهم والمشاركة في التعمير لا التدمير.
وتشير (سونا) إلى أن المبادرة قد نفذت حملة للنظافة وإصحاح البيئة بالحي بالتعاون مع محلية الفاشر حيث تم خلالها إزالة الحشائش بجانب ردم البرك والمستنقعات.
سونا