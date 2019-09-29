إحالة ملف أجنبية قتلت امرأة إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة بالحاج يوسف ملف اتهام أجنبية متهمة بقتل امرأة اعتدت عليها ضرباً إثر نقاش دار بينهما، وذلك بحي البركة بالحاج يوسف، الى محكمة جنايات الحاج يوسف، ووضعت أوراق الملف أمام القاضي ياسر عثمان زين العابدين للنظر في الدعوى. وتشير التفاصيل الأولية إلى أنه حسب الأعراف السائدة في دولة الجنوب إذا توفي زوج إحداهن فعلى شقيقه أن يتزوج زوجته، وبعد وفاة زوج المجني عليها طلب منها شقيق المرحوم الزواج بها، إلا أنها رفضت ذلك، ومن ثم تبين بعد فترة أن المجنى عليها حملت، وعندما حاولت أسرتها معرفة والد الطفل رفضت إخطارهم، ودار نقاش بينهم حول […]
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