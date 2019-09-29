وفد الماليةيقف على مشروعات التعليم بشمال كردفان

استقبل الأستاذ عبد الواحد حمد النيل المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية شمال كردفان بمكتبه اليوم وفد المتابعة والتقييم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية برئاسة هاشم أحمد المصطفى، وذلك لتقييم مشروعات التعليم بالولاية وذلك بحضور مدير التخطيط التنموي بوزارة المالية بالولاية والإدارات المختصة بوزارة التربية والتوجيه.
وفى بداية الاجتماع رحب الأستاذ عبد الواحد حمد النيل المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بالحضور، وقدم استعراضاً موجزاً عن مسيرة وحالة النظام التعليمي بالولاية، مبينا إحصائيات المدارس والتلاميذ والطلاب والمعلمين.
وأكد أن ولاية شمال كردفان هي الولاية الثالثة بين ولايات السودان من حيث الإحصائية العامة، وأشار إلى المشروعات التي نفذت خلال الفترة الماضية والاحتياجات خاصة في مجال تحسين البيئة المدرسية، موضحا أن وزارته تبذل مجهودات كبيرة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.
رئيس الوفد الأستاذ هاشم أحمد المصطفى أوضح أن الهدف من الزيارة بغرض التقييم والمراجعة للمشروعات التعليمية، وأشار إلى أهمية متابعة المشروعات بالولايات والتعرف على مطلوبات الولايات وخاصة الفجوات في مجالات البيئة المدرسية والكتاب والأجلاس حتى تتمكن وزارة المالية الاتحادية من التخطيط الجيد للعام 2020م.
الأستاذ أزهري إبراهيم مدير التخطيط بوزارة التربية والتوجيه قدم عرضاً شمل المشروعات التي تم تنفيذها مؤخراً.
الدكتور يوسف ادون مدير التخطيط التنموي بوزارة المالية بالولاية قال إن وزارة التربية والتوجيه تتميز بجودة البيانات والإحصاءات والمؤشرات الواضحة التي توضح الفجوات في كل المجالات التي تعمل بها الوزارة.
هذا وقد ناقش المجتمعون ما تم تقديمه، مبدين عددا من الملاحظات. وفي ختام الاجتماع، أكد المدير العام لوزارة التربية جاهزية الوزارة لتقديم المساعدة والدعم للوفد حتى يتمكن من إنجاز مهمته على أكمل وجه
سونا