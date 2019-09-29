دقلو:سنؤهل المناطق المتأثرةبالحرب ونجعلها جاذبةللعودة

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع أنهم سيعملون على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحدثت بوضوح عن ذلك داعياً أهل دارفور ان يكونوا جزء من عملية السلام المستمرة والجلوس مع ابنائهم في الخارج وحثهم للانضمام لركب السلام.
وجدد دقلو لدى لقائه قادة الادارات الاهلية بجنوب دارفور اليوم الرغبة بعودة المنظمات الانسانية والاغاثية للعمل في دارفور وتسهيل عملها وعدم اعتراضها في ايصال المعونات والمساعدات وتنظيم الامر مع اللجان المختصة مبيناً ان الحكومة ستجلس مع المنظمات بشان العودة.
ودعا الفريق أول محمد حمدان دقلو النازحين بالمعسكرات إلى تحديد موقفهم إن كانوا يريدون أن تتولى السلطات المحلية التخطيط لسكنهم وتسليمهم منازلهم او يريدون العودة الي مناطقهم مؤكداً تسهيل قوات الدعم السريع لعودة أي نازح لمنطقته أو مزرعته شريطة إبلاغهم بذلك داعياً أهل دارفور الي وضع اياديهم مع بعضهم البعض لاحداث التنمية واعمار السودان والاستفادة من خيراته وموارده المتنوعة.
واعلن دقلو الالتزام بتأمين الموسم الزراعي والتشاور مع مجلس الوزراء لتبني وتنفيذ مشاريع صغيرة لعودة النازحين وانشاء المدارس والمراكز الصحية وأخرى للشرطة مشدداً على ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين بناءاً على توجيهات صدرت من رئيس المجلس السيادي الفريق أول البرهان مؤكداً ان الذين يمتنعون عن تسليم الاسلحة ستتخذ ضدهم إجراءات قانونية مشيراً للعديد من حالات إنتحال صفة أفراد الدعم السريع التي تهدف لتشويه سمعتهم مبينا فتح العديد من البلاغات الجنائية ضد المتورطين فيها.
سونا