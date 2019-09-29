حمدوك يلتقي بالرئيس الفرنسي ماكرون غدا

يلتقي رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك يوم غد الاثنين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الأليزيه بباريس، وذلك لإجراء مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومساعدة فرنسا للسودان في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها.
أوضح ذلك لـ(سونا) السفير دفع الله الحاج علي سفير السودان بفرنسا والذي أبان أن برنامج زيارة رئيس الوزراء لفرنسا يتضمن لقاء بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السيد برنو لومير وسكرتارية نادي باريس لبحث المساعي الجادة لشطب ديون السودان الخارجية.
وقال دفع الله إن رئيس الوزراء سيشارك يوم غد الاثنين في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك والتي سيشارك فيها حوالي ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات.
سونا