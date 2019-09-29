خبراء يمتدحون اهتمام دقلو بقضايا المؤسسات الصحية

امتدح خبراء الاهتمام الكبير الذي ظل يوليه الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع بقضايا المؤسسات الصحية وقال الأستاذ نورين آدم عبدالقفا رئيس حزب الغد الديمقراطي أن تفقده لمستشفى نيالا أمس وتعهده بحل المشاكل التي يعاني منها المستشفى وتوفير الكادر الطبي الملائم للعمل بالمستشفى وتوفير الخدمات الطبية اللازمة التي تليق بمواطني جنوب دارفور هو استمرار للمبادرات الإنسانية الرائدة التي ظلت تقوم بها قوات الدعم السريع في ربوع الوطن مثمناً القوافل الطبية الكبيرة التي سيرتها قوات الدعم السريع للمحليات والقرى النائية بجنوب دارفور والتي كانت آخرها أمس الأول القافلة التي سيرت لمحلية هبيلة الكناري والتي شملت أياما علاجية ينفذها أطباء من مختلف التخصصات الطبية وكميات كبيرة من الأدوية تم توزيعها على من يحتاجون إليها في محلية هبيلا وتقديم خدمات خاصة للعجزة والمسنين.
وأشاد عبدالقفا بمجهودات ومبادرات الدعم السريع الإنسانية والاجتماعية كإغاثة متضرري السيول والفيضانات فضلاً عن حراسة الثورة ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ومنع التهريب وتأمين البلاد بشكل عام.
وطالب رئيس حزب الغد الديمقراطي وزارة الصحة للقيام بدورها بعد التغيير في تاهيل المستشفيات وتوفير الخدمات الطبية لكل المواطنين في المدن والقرى والفرقان على امتداد حدود السودان وعدم ترك الأمر للمساهمات الشخصية للأفراد.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محيي الدين محمد محيي الدين أن الدعم السريع لم يعد فقط قوات تقاتل وتحرس الثورة وإنما تعدت هذا الدور للقيام بمبادرات إنسانية واجتماعية ورياضية لاتخطئها العين مثمناً قيام الدعم السريع بإغاثة متضرري السيول والأمطار في ودرملي والجيلي وولاية النيل الأبيض وشمال كردفان مبيناً أنها الآن تقوم بمبادرات إنسانية في تأهيل المستشفيات وتسيير القوافل الطبية للأصقاع النائية بدارفور.
سونا