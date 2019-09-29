السجن والغرامة لشاب نهب رجل تحت تهديد السلاح

أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي إدريس بن ادريس عقوبة السجن لمدة «6» أشهر والغرامة ألفي جنيه لصالح الدولة، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة بمخالفة نص المادة (175) من القانون الجنائى بالنهب، لأخذها مبلغ (34) ألف جنيه من رجل على خلفية تهديده تحت السلاح الأبيض داخل منزله، والاستيلاء على أمواله، وذلك بمنطقة التعويضات بالحاج يوسف، وألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ «34» ألف جنيه للشاكى قيمة المفقودات، وتتلخص وقائع البلاغ في أن الشاكى تقدم بفتح بلاغ بقسم الشرطة، قال في مضمونه إن المتهم قد تمكن من التسلل إلى منزلها بالتعويضات، وقام بتهديده تحت السلاح الأبيض […
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