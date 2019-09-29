مدير شرطة السودان يشيد بجهود الجمارك.. استطاعت تحقيق نسبة ربط 120 فى المائة حتى شهر أغسطس

جدد الفريق اول شرطة (حقوقى ) عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة حرص واهتمام رئاسة الشرطة بدعم خطط وبرامج هيئة الجمارك حتى تضطلع بدورها كاملا فى دعم وحماية الاقتصاد الوطنى ومكافحة التهريب حماية لأرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الامن القومي ، مشيدا بالتطور التقني الذى تشهده الجمارك ، موجها هيئة الجمارك باتخاذ اجراءات فورية بتسهيل حركة المسافرين وتقليص الاجراءات الجمركية وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بغية توفير الجهد وتقليل الوقت .
جاء ذلك لدى زيارته الأحد لهيئة الجمارك يرافقه الفريق شرطة د. عثمان محمد يونس نائب مدير عام الشرطة المفتش العام والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة فيصل خلف الله رئيس هيئة التوجيه والخدمات والعميد شرطة (حقوقى ) عمر عبدالماجد بشير الناطق الرسمى باسم الشرطة ، مشيرا ان الجمارك وبخططها الرامية لدعم الاقتصاد الوطني استطاعت تحقيق الربط المقدر وتنال اشادة مجلس السيادة وقيادة الدولة ، مبينا ان ادوارا كبيرة تنتظر الجمارك فى الحد من عمليات التهريب ومراقبة الحدود بجانب ترقية العمل بالمعابر لتسهيل الحركة التجارية مع دولة جنوب السودان ، مشيدا بالضبطيات التى حققتها قوات الجمارك فى المطارات والمؤانى البرية والبحرية باستخدام التقنية والبرمجيات بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الاجهزة ذات الصلة ، موجها بعمل دراسات لتوحيد الزى لجميع العاملين بمطار الخرطوم باعتباره الواجهة الحضارية للبلاد ، كاشفا عن صدور موجهات بترفيع عدد من ضباط الصف من حملة البكلاريوس والدكتوراه لقطاع الضباط بغية الاستفادة من خبراتهم العلمية والمهنية فى العمل الشرطي ، بجانب توجيهات لتسريع عمل اللجان المعنية للنظر فى ترقيات ضباط الجمارك.
من جانبه أبان الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك ان ادوارا رقابية ووطنية قامت بها الجمارك لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع من كافة المهددات التى تستهدف تهريب السلع والبضائع الغير مطابقة لمواصفات الاشتراطات الصحية عبر التخطيط الاستراتيجي بتحديث وتطوير المعاملات الجمركية وفق احدث المعايير الدولية باستخدام وسائل التقنية التى نادت بها منظمة الجمارك العالمية ، مشيرا الى اهمية التدريب ورفع القدرات للكادر البشري فى مجالات العمل الجمركي ، مضيفا ان الجمارك شرعت فى تحديث الانظمة والاجهزة والآليات لتجويد الخدمة الجمركية المقدمة للعملاء بتوسيع الربط الشبكي مع مؤسسات الدولة ذات الصلة ، كاشفا عن ادخال نظام الرقابة الالكترونية عبر الكاميرات بمطار الخرطوم وتحديث أجهزة التفتيش(السينية ) فى الموانئ والمطارات للحد من عمليات التهريب ، مضيفا ان الجمارك وبجهود منسوبيها استطاعت تحقيق نسبة ربط 120 فى المائة حتى آخر شهر أغسطس الماضى بجانب مواكبتها للمطلوبات والمعايير الدولية وتطبيق الاتفاقيات مثل الكوميسا والمنظمة العربية.
الخرطوم 19-9-2019 (سونا)