مجمع الفقه السوداني يتبنى مشروعا حديثا لتحري الرؤية

أعلن الشيخ إبراهيم الضرير الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي أن المجمع تبنى مشروعا حديثا لثبوت رؤية الأهلة والتقويم ويعمل من خلاله على إحياء سنة رؤية الأهلة حيث أن المجمع بدأ في المشروع منذ شهر صفر الماضي عبر لجنة علمية مكونة من علماء وخبراء فلكيين على رأسهم البروفيسور محمد حبيب الكنزي رئيس قسم الفلك بجامعة أم درمان الإسلامية وباحثون لتحري الرؤية عن الأشهر العربية.
وقال الضرير في تصريح لـ(سونا) مساء الأحد عقب قيام المجمع بتحري رؤية شهر صفر بمنطقة الكيلو ١٥ طريق شريان الشمال غرب أم درمان قال إن العمل في المشروع قد توج برؤية هلال شهر رمضان الماضي وبناء عليه تم ثبوت الشهر، موضحا أن المشروع سيسهم في إصدار تقويم واضح يجنب إشكاليات التقويم السابقة ويصبح مرجعا لأهل السودان، مؤكدا أن عمل المجمع في التحري يستمر حتى يشكل مرجعية واضحة في هذا الشأن.
من جانبه أوضح البروفيسور محمد حبيب الكنزي رئيس قسم الفلك والإرصاد بجامعة أم درمان الإسلامية أن مشروع تحري الأشهر العربية يتم عبر أجهزة تلسكوب حديثة لرؤية الأهلة بصورة علمية وفنية حديثة.
وتشير (سونا) إلى أن لجنة تحري الأهلة بمجمع الفقه الإسلامي قامت مساء اليوم بعمل تحرٍّ لرؤية شهر صفر عبر أجهزة حديثة وخبراء فلك.
الخرطوم 29-9-2019 (سونا)