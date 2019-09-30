الخارجية تستدعي السفير المصري بشأن قضية الطالب “وليد”

استدعت وزارة الخاجية أمس، السفير المصري بالخرطوم السفير حسام عيسى، على خلفية قضية اعتقال الطالب السوداني وليد عبد الرحمن في القاهرة، وعرضه في إجهزة الإعلام وهو يدلي باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية.
ونقل وكيل الخارجية السفير د. صديق عبد العزيز، للسفير المصري قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تمّ التعامل بها معه، وعدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له.
وأكد الوكيل ضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلامياً، وتمكين السفارة من مقابلته. وذكر الوكيل أن البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما فى جميع المجالات، ولا ينبغى السماح بالممارسات التي تعوق مثل هذا التعاون وتسيء لأجواء العلاقات بين البلدين.
من جانبه، التزم السفير المصري بنقل ما أبلغه له الوكيل للسلطات المصرية المختصة، وأوضح أنه سيتم تمكين السفارة السودانية بالقاهرة من مقابلة الطالب المعتقل اليوم. ووعد بمعاملة الطالب وفقاً للقانون، وأكد حرص حكومته على الأجواء الإيجابية الحالية في علاقات البلدين.
الخرطوم: مريم أبشر
صحيفة الصيحة