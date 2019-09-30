إحباط محاولة تهريب أكثر من (64) ألف جهاز موبايل بالبحر الأحمر

أحبطت شعبة المخاطر بدائرة جمارك البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة جمارك الميناء الجنوبي، محاولة تهريب أكثر من (64) ألف جهاز موبايل.
وأشاد مدير شرطة البحر الأحمر اللواء محمد موسى عمر الذي وقف على المضبوطات، بالقوة التي تمكنت من الضبط والخبرة التراكمية لمنسوبي دائرة الجمارك في التعرف على أنواع التهريب ومن بينها التهريب عبر المستندات. ودعا الموردين لتوخي الدقة والإقرار الصحيح عن بضائعهم عبر بوالص الشحن، وأن تكون متطابقة مع المحتويات، وأكد أن الجمارك لن تألو جهداً في الكشف عن أي تلاعب أو تزوير.
من جانبه، أكد مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء شرطة عوض الله الشيخ عوض الكريم، يقظة القوات وجاهزيتها، وقطع بأن الجمارك ستظل العين الساهرة واليد الأمينة لحماية مقدرات البلاد الاقتصادية، ونوه بالتنسيق والانسجام والتناغم بين الأجهزة الرقابية العاملة في منظومة دائرة جمارك البحر الأحمر.
الصيحة