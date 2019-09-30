وزير الطاقة يتعهد بتوفير الوقود لقطاع التعدين

اكد وزير الطاقة والتعدين في السودان، عادل على ابراهيم، يوم الاثنين، أن الذهب يعتبر المخرج الاقتصادى الأكثر اهمية فى الوقت الراهن.
وأشار إلى ضرورة بذل الجهود وتضافرها لزيادة الإنتاج، مشدداً على ضروة تنظيم التعدين التقليدي ومعالجة آثاره السالبة حتى تستفيد الدولة من عائداته.
وتعهد لدى زيارته الشركة السودانية للموارد المعدنية بالسعي بالتعاون مع بنك السودان المركزى لوضع سياسات تشجيعية جاذبة للمنتجين، موكداً على اهتمامه بقضية وقود التعدين، ووعد بتوفير وقود التعدين لضمان استمرار الإنتاج.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالاستثمار فى مجال المعادن، وجه الوزير بضرورة أن تكون هذه الاتفاقيات جاذبة للمستثمر وفى نفس الوقت تحفظ حقوق الدولة فى ثرواتها المعدنية.
باج نيوز