نظامي يدلي بأقواله في قضية مخدرات

من المقرر أن تستمع محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم بحري، اليوم لسماع إفادات الشاكي في قضية (3) متهمين بينهم سيدة ونظامي يواجهون تهمة الاتجار بالحشيش، وذلك على خلفية القبض على المتهمين بواسطة شرطة مكافحة المخدرات دائرة اختصاص شرق النيل وبحوزتهم عدد “40” قندول حشيش إذ إن المتهمة كانت قادمة من منطقة المجلد إلى ولاية الخرطوم.
وإن معلومة توفرت لدى أفراد المكافحة بنشاط المتهمين في تجارة المخدرات وعلى ضوء ذلك تم الرصد والمتابعة للمتهمة حتى وصولها محلية شرق النيل ومن ثم وبموجب أمر تفتيش تمت مداهمة المنزل وأثناء عملية التفتيش عثر أفراد المكافحة على “20” رأساً من قندول الحشيش داخل حقيبة المتهمة بينما عثر على “20” رأساً داخل دولاب بالمنزل وتم القبض على المتهمين.
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