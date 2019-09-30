حمدوك: نشكر فرنسا على دعمها للشعب السوداني

اعرب د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لفرنسا حكومة وشعبا على دعمها ووقوفها الي جانب السودان واشادتها بثورة ديسمبر المجيدة.
واشار حمدوك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم بقصر الأليزيه الي خطاب الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك واشادته بثورة الشباب السوداني مبينا أن هذه الإشادة محل فخر وتقدير واعزاز لكل الشعب السوداني مؤكدا عمق العلاقات السودانية الفرنسية.
وقال إن الثورة السودانية هي امتداد للثورة الفرنسية التي كان شعارها الحرية والعدالة والسلام واضاف” بهذه الثورة عاد السودان الي محيطه الدولي للعمل جنبا الي جنب مع المجتمع الدولي” وقال أنه منذ توليه لمنصبه اعطي السلام أولوية قصوى مبينا أن أول زيارة خارجية له كانت لجوبا حيث التقى فيها بعدد من قادة الحركات المسلحة في سبيل البحث عن السلام ومناقشة جذور المشكلة.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لدفع كافة استحقاقات السلام وانجاح كل المساعي الجارية لتحقيق السلام في السودان.
سونا