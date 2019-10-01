تظاهرات للباعة واعتداء على مكاتب محلية بورتسودان

سَيّر العشرات من الباعة والفريشين بسوق بورتسودان تظاهرات طافت سوق المدينة، منددين بقرار المحلية بإزالة مواقعهم ما يؤدي إلى تشريدهم، وتوقفت حركة السير في الشوارع الرئيسة وخلت المواقف العامة للمواصلات من المركبات المختلفة وأغلقت أغلب المحلات التجارية أبوابها، وشلت حركة المدينة بصورة شبه تامة.
وهاجم المحتجون مكاتب محلية بورتسودان (مدرسة الشرقية) وقاموا بتهشيم الأثاثات، ولم تعلن السلطات عن حجم الخسائر حتى الآن. وقال شهود عيان لـ(الجريدة): إن القوات النظامية المختلفة كثّفت وجودها في مواقع السوق وأطرافه حفاظاً على السلامة العامة والمملتكات، وقال مصدر طلب حجب اسمه إن قرار المحلية يأتي ضمن ترتيب وتنظيم سوق المدينة الرئيسي، بما يتماشى مع مظهر المدينة السياحية، وهي تستعد لاحتفالات اختيار بورتسودان كمدينة للثقافة العربية لهذا العام، وأكد عودة الهدوء النسبي وعودة طبيعية للحياة، وقطع بعدم تسجيل أية حالات للخسائر في الأرواح أو ممتلكات الباعة.
بورتسودان: عثمان هاشم
صحيفة الجريدة