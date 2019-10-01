“نداء السودان” يقبل استقالة المهدي ويُطالب بالانضمام للجنائية

أعلن المجلس القيادي لقوى “نداء السودان”، قُبُول استقالة الإمام الصادق المهدي من رئاسة التّحالُف، وأمّن على دعم التّفاوُض بين الحكومة وحركات النضال المُسَلّح، بصُورةٍ تُفضي لسلامٍ شَاملٍ ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ومعاش الناس، فيما دعا لضرورة انضمام السُّودان لنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية.
وأنهى التحالُف أمس، اجتماعاته بمُنتجع “العين السخنة” في مصر، وأكّد في بيانه الختامي، أنّ قُبُول استقالة المهدي تأتي من باب التجديد والتّفاعُل مع المناخ السِّياسي الجديد، وأثنى على دور المهدي في قيادة الحلف المرحلة الماضية.
ورَحّبَ المجلس بإعلان جوبا المُوقّع بين الحكومة الانتقالية وحركات مُسلّحة أخيراً بوساطة جنوب السودان، ودعا للإسراع بالعملية السلمية، بمُشاركة وطنية ودعم شعبي، ولمُخاطبة جُذُور الحروب والأزمة وقضايا المُتضرِّرين، بجانب استعجال تكوين آليات السلام لوفد التفاوُض بتنسيقٍ كاملٍ بين مجلسي السيادة والوزراء للوصول إلى سلامٍ شاملٍ وبدعمٍ من قِوى الثورة.
وَشَدّدَ التحالف، على أنّ أولويات الشعب وقِوى التّغيير هي تحقيق السلام الشامل وإصلاح العلاقات الخارجية، وأوضح أن تصفية التمكين ترتبط بشكلٍ وثيق بالسلام وإنهاء الحروب للأبد، ورحب بخطوة إرسال وفد عالي المُستوى من “الجبهة الثورية” إلى الخرطوم ليعمل مع “نداء السودان” و”قِوى الحُرية والتّغيير” والأطراف كَافّة لدعم أجندة السلام والتغيير وتوحيد القِوى الحَيّة صانعة الثورة صوب السلام والمُواطنة والديمقراطية والمُصالحة الشاملة.
الصيحة