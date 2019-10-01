الإفراج عن عدوي ومحمد مختار وأسامة عبد الله من المُعتقل

أطلقت السُّلطات المُختصة، سراح قائد أركان القوات المُسلّحة الأسبق الفريق أول عماد عدوي، والفريق أمن محمد مختار والقيادي بالمؤتمر الوطني أسامة عبد الله.
وقالت مصادر حسب “باج نيوز” أمس، إنّ الجهات المعنية تُباشر إجراءات إطلاق سراحهم من سجن كوبر. فيما أكد أشرف عدوي أنّ السُّلطات بالفعل شَرَعت في إجراءات إطلاق سراح شقيقه من المُعتقل.
يُذكر أنّه تَمّ نقل الفريق أمن محمد مختار الخميس الماضي لمستشفى الأمل إثر إصابته بوعكة صحية، وقالت أسرته لـ”باج نيوز”، إن ابنهم مختار أُصيب بوعكة صحية يوم الخميس جرى على إثرها نقله يوم الجمعة إلى مستشفى الأمل وإعادته مساء الأحد للمُعتقل، وأشارت لعدم إخطارهم بذلك ومعرفتهم عن طريق الصدفة، وأوضحت أنه أُصيب بحالة إلتهابية في المعدة.
الصيحة