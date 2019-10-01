الصحة: (216) حالة كوليرا وتسجيل إصابة جديدة بسنار

أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل إصابة جديدة بالكوليرا بولاية النيل الأزرق، فيما سَجّلَت حالة جديدة في سنار بمحلية أبو حجار لتصبح الجملة (216) إصابة تراكمياً بالولايتين منذ 28 أغسطس وحتى الأحد الماضي, وكَشَفَت أنّ جملة الإصابات بحمى الضنك بولاية كسلا (48) تراكمياً من 8 أغسطس وحتى 29 سبتمبر الماضي دون حدوث وفيات.
وَأَكّدَ تَقريرٌ عُرض في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمُجابهة انتشار وباء الكوليرا رقم (14), عدم تسجيل وفيات جديدة عدا الحالات الثماني منذ الأسبوع الماضي، وأوضح أنّ (61%) من الإصابات وسط النساء، فيما بلغت أعلى نسبة إصابة للأعمار ما فوق (٤٥ عاماً) بـ(٢٩.٢٪) من جُملة الإصابات. ونوّه لعدم تنفيذ أنشطة الإصحاح البيئي أمس بسنار، فيما لا تتوفّر شبكة عامة للمياه بمحلية الدالي وشرق سنار .
وَأَكّدَ مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي، خُلُو الولاية من الإصابات بالكوليرا، وأشار للمُحافظة على مُعَدّلات الإصابة بالملاريا بنسبة (٣.٥٪).
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