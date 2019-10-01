وزارة التنمية الإجتماعية بالخرطوم تخصص قطعة أرض للأطراف الصناعية

التزم الدكتور: معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم بتخصيص قطعة أرض لانشاء مركز للاطراف الصناعية بالولاية جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك مع المكتب التنفيذي للهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين ، برئاسة اللواء معاش – صلاح الدين محمد مصطفي وبحضور الأمين العام لمجلس الاشخاص ذوي الاعاقة ولاية الخرطوم.
وتطرق الاجتماع لبعض القضايا التي تعيق صناعة الاجهزة التعويضية بالاضافة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما يخص الاشخاص ذوي الاعاقة وتوطين صناعة الاجهزة التعويضية والتدريب والتإهيل وأكد
معتصم على سعي الوزارة الدءوب في ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع وحراسة حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور متعهدا بتزليل كل العقبات التي تواجه الاطراف الصناعية من تدريب وتأهيل وتمويل بتخصيص مقار لمدرسة تعني بالتلمزة في الاطراف الصناعية ومركز لانتاج الاطراف الصناعية بهدف تخفيف الضعط علي المركز القومي للاطراف الصناعية.
من جانبه التزم الامين العام للهيئة العامة للاجهزة التعويضية للمعاقين بتدريب وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة مجالات الاجهزة التعويضية بما يؤهلهم بالاندماج وسط المجتمع وممارسة حقوقهم الاجتماعية والقانونية .
الخرطوم(كوش نيوز)