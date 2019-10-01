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سياسية

2019/10/01

2019/10/01


محمد عصمت: اموال رموز النظام السابق في ماليزيا اكثر من (64) مليار دولار



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اتهم القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير محمد عصمت من سماهم برموز ومحاسيب النظام السابق بتحويل قروض, منحت للبلاد الى جيوبهم الخاصة.

وتمسك عصمت بصحة ما ذهب اليه من تقديرات لاموال اسلاميين وقال ان حجم الاموال المنهوبة من قبل رموز النظام ليست “64” مليار دولار, بل هي اكثر من ذلك.

وأشار الى انه لا يتوقع عودة كل الاموال المنهوبة, وأضاف: “المال تلتو ولا كتلتو”.

وأوضح عصمت بحسب صحيفة السوداني, انه ليس من مهمته البحث عن تلك الاموال وانما مهمته التأشير عليها, ونوّه الى انه ليس بحاجة للاعتذار عن تصريحه السابق بشأن حجم اموال الاسلاميين في ماليزيا.

الخرطوم: |(كوش نيوز)

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