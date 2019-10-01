وسائل إعلام دولية تجري لقاءات مع حمدوك

أجرت قنوات (فرنسا ٢٤ والحرة وراديو مونت كارلو وراديو دبنقا وصحيفة لوموند الفرنسية) لقاءات مع د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بمقر إقامته بفندق نوفوتل بباريس على هامش زيارته لفرنسا.
وتطرقت اللقاءات في مجملها للعلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا في جميع جوانبها ودور فرنسا المرتقب في معالجة مشكلة ديون السودان الخارجية بوصفها من أكبر الدائنين للسودان وبوصفها رئيس نادي باريس.
كما تناولت اللقاءات جهود فرنسا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن مجهودات حكومة السودان لتهيئة بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب الدور الفرنسي في مساعدة السودان لتحقيق السلام باعتباره من أولويات الحكومة المدنية الانتقالية والتأكيدات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير ماليته بدعم فرنسا اللامحدود للسودان في مختلف المجالات بالنظر للعلاقات الراسخة والمتميزة بين الخرطوم وباريس.
وتطرق رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك خلال هذه اللقاءات لخارطة الطريق التي وضعتها الحكومة الانتقالية لمعالجة القضايا الاقتصادية في البلاد والتعامل مع الشركاء في المجتمع الدولي وخطتها لإحداث تحول سياسي واقتصادي في البلاد، فضلا عن جهود حكومته لإحلال السلام العادل والمستدام في السودان
سونا