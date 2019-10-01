تضرر عدد من المدارس بسبب الأمطار بأمبدة

قام أحمد عثمان حمزة المدير التنفيذي محلية
أم بدة بزيارة تفقدية للمدارس والمرافق المتأثرة من جراء الأعاصير والعواصف الرعدية الدائرية والأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة أمس بدار السلام وأدت إلى العديد من الأضرار بالمدارس .
ووجه المدير التنفيذي مدير التخطيط العمراني بالمحلية الإسراع في رفع التكلفة المعيارية والبدء الفوري فى عمل المعالجات والصيانات العاجلة وتكملة الصيانات الجارية كافة بعدد من الفصول والمدارس بالتركيز على المدارس المتأثرة، بالإضافة إلى توريد الردميات لتأمين الفصول .
كما وجه مديري الوحدات الإدارية بعمل حصر عاجل وشامل للمدارس المتأثرة بالوحدة والاحتياجات المطلوبة لعمليات التأمين من السيول .
هذا وأكد شهود عيان أن الأضرار التي تعرضت لها المدارس ناتجة عن شدة الرياح القوية والزوابع الرعدية المصحوبة بالأعاصير الدائرة التي إجتاحت المنطقة بصورة غير مألوفة من قبل .
سونا