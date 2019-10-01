فيديو: بالأدلة “معتز مطر” يثبت براءة “وليد” السوداني وآخرين

إحتج سودانيون في الخرطوم أمام وزارة الخارجية والسفارة المصرية مطالبين بإطلاق سراح وليد فورا، ورفع المحتجون لافتات تندد بالإجراءات التي اتخذت ضده.
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) أثبت الاعلامي المصري المعارض لنظام “السيسي” الحاكم في مصر “معتز مطر” برأة الشاب السوداني “وليد” من التهم المنسوبة اليه .
وكانت قناة “أم بي سي مصر” بثت ما قالت إنها اعترافات لوليد أنه كان متابعا للثورات عن طريق الإنترنت والقنوات الفضائية، وأنه جاء من السودان قبل أسبوعين واعتقل أثناء توجهه لميدان التحرير وسط القاهرة.
وفي شكل متناقض، اتهم أديب الشاب السوداني بأنه جاسوس ينسق مع الإخوان المسلمين في مصر، وأنه شارك في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير المحسوب على الإسلاميين.
الخرطوم (كوش نيوز)